Brandweer speurt in water naast looptraject naar vermiste jogger

Met man en macht wordt al sinds vrijdag in en rond de Blaarmeersen gezocht naar Pieter-Jan Huygens. De 32-jarige man uit Lede ging donderdag in de late namiddag joggen in het populaire Gentse recreatiedomein. Sindsdien is hij niet meer gezien.

Pieter-Jan Huygens werd volgens een Facebookbericht van een familielid het laatst aan de Blaarmeersen gezien donderdag omstreeks 16 uur.

De man, die in Lede woont, ging vaak joggen in de Blaarmeersen. Omdat hij niet terugkeerde, werd alarm geslagen. In de loop van vrijdag kamde de Cel Vermiste Personen de Blaarmeersen uit. Vanuit de lucht speurde een heli naar een eventueel lichaam maar dit werd niet gevonden. Zijn wagen werd wel aangetroffen aan de Blaarmeersen, in de Sneppenbrugstraat ter hoogte van huisnummer 50.

Voorlopig zouden er geen elementen zijn die wijzen op een criminele daad. De vermiste zou ook geen suïcidale gedachten gehad hebben.

Pieter-Jan Huygens is ongeveer 1m80 lang en slank gebouwd. Hij heeft donker haar en donkere ogen en draagt een stoppelbaard. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een fluogeel loopshirt en had hij witte oortjes in.

Verdronken hondje

De Cel Vermiste Personen is er zeker van dat Pieter-Jan Huygens effectief gejogd heeft. Omdat hij een opvallend vestje droeg, vindt de Cel het vreemd dat niemand een lichaam heeft opgemerkt. Men staat voorlopig voor een raadsel. Er kan niet worden uitgesloten dat hij in het water is terechtgekomen. Zijn vermoedelijk looptraject loopt voor een deel langs de Leie.

Daarom hield de brandweer zich vanmiddag klaar om met een bootje en een ploeg duikers de waterlopen af te speuren.

Opmerkelijk is dat een vrouw afgelopen donderdag, ongeveer rond het moment van de verdwijning van Pieter-Jan Huygens, een bericht op Facebook postte dat ze een fluogeel hesje in de Leie zag drijven. Toen ze dichterbij kwam, merkte zij dat vlakbij een hondje aan het verdrinken was. Het baasje was nog niet gevonden.

Deze voormiddag verzamelden de familieleden en vrienden van de vermiste aan de Blaarmeersen om nog eens het terrein te doorzoeken. ”Helaas voorlopig zonder resultaat”, aldus een familielid van Stijn Huygens.