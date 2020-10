Franse leerkrachten zijn in shock nadat een collega van hen gisteren onthoofd werd omdat hij Mohammedcartoons getoond had in zijn les. Ze vragen zich af hoe ze nog kunnen vertellen over vrije meningsuiting zonder hun leerlingen en hun ouders tegen de borst te stuiten.

De 47-jarige leraar die vrijdag werd onthoofd in het Franse stadje Conflans-Sainte-Honorine had begin oktober in zijn les de Mohammedcartoons van Charlie Hebdo getoond. Het kaderde in zijn lessen over ...