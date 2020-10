Klifduikers Rhiannan Iffland en Constantin Popovici hebben wel een heel bijzondere locatie uitgezocht om er hun sport te beoefenen. De twee maakten voor een keer geen sprongen in een zwembad of in de buitenlucht, maar wel 120 meter onder de grond in een oude Roemeense zoutmijn. Het levert bijzondere beelden op, bekijk ze in bovenstaande video.