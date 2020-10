Eén huisarts veroorzaakt corona-uitbraak in Kruisem

In de gemeente Kruisem in Oost-Vlaanderen is een corona-uitbraak vastgesteld die terug te brengen is naar één arts. De huisarts zou de voorschriften van het dragen van een mondmasker niet strikt hebben nageleefd. Dat meldt burgemeester Joop Verzele (CD&V).

De link naar de arts werd door de bevoegde diensten al snel gelegd, nadat deze als algemene factor optrad binnen de verschillende besmettingen die in de Oost-Vlaamse gemeente werden vastgesteld. Uit de communicatie met de besmette personen bleek nog dat de arts niet altijd een mondmasker droeg wanneer hij patiënten ontving in zijn praktijk.

‘We hebben die persoon gecontacteerd vanuit de diensten en de lijst met alle betrokken mensen gevraagd. Al die mensen worden nu gecontacteerd. We hebben een testcentrum geopend in één van onze gemeentezalen in samenwerking met de huisartsenkring en de dienst volksgezondheid’, zegt de burgemeester.

In het tijdelijke centrum zal nu een honderdtal personen getest worden. De gemeente hoopt zo de verdere verspreiding in te dijken. ‘Het wordt enorm vlug opgevolgd’, stelt burgemeester Verzele. Al vreest hij wel enkele nieuwe coronagevallen. Wat er met de dokter zal gebeuren en of die berispt zal worden, is nog niet duidelijk. ‘Ik ga niemand aan de schandpaal nagelen als het gaat over een persoon die misschien fouten heeft gemaakt bij de uitoefening van zijn beroep’, zegt de burgemeester. Hij voegt eraan toe dat andere mensen bevoegd zijn om eventueel op te treden.