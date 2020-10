Waasland-Beveren – KV Oostende is eerste match Jupiler Pro League die wordt uitgesteld door corona

De eerste afgelasting in 1A is een feit: Waasland-Beveren-KV Oostende is afgelast. Bij de Waaslanders zouden maar liefst zestien positieve coronagevallen zijn. Het gaat om 13 spelers en drie stafleden. KV Daardoor kan er logischerwijs niet gespeeld worden.

Opvallend: de Pro League houdt het op zeven gevallen. “De wedstrijd Waasland-Beveren – KV Oostende van komende maandag 19 oktober uit de Jupiler Pro League is door de kalendermanager uitgesteld. Dit gebeurde na een aanvraag van Waasland-Beveren nadat meer dan 7 A-kernspelers positief testten op Covid-19”, klinkt het in een mededeling. Conform het Covid-19 Protocol en het Bondsreglement diende de club een aanvraag in, waarna de kalendermanager besloot de wedstrijd uit te stellen. De nieuwe datum wordt later gecommuniceerd.”

Nog vreemd is dat KV Oostende nog steeds niet officieel op de hoogte werd gesteld. Bij de Oostendenaars gingen ze ervan uit dat de match van maandag gewoon door zou gaan. Oostende had een halfuurtje voor de officiële afgelasting trouwens nog aangegeven dat alle spelers en leden van de staf negatief hadden getest.

De afgelasting is dus de eerste wedstrijd in 1A die op een later tijdstip wordt gespeeld, nadat er in 1B ook al enkele matchen werden uitgesteld omwille van corona. Zo was er recent ook een uitbraak bij Westerlo.