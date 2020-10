Ardern op weg naar absolute meerderheid in Nieuw-Zeeland

Zittend premier Jacinda Ardern wint de verkiezingen in Nieuw-Zeeland met een heel grote voorsprong. Haar partij Labour lijkt zelfs op weg naar een absolute meerderheid.

‘Nieuw-Zeeland heeft Labour de grootste steun in vijftig jaar tijd gegeven’, zei Ardern in haar bedankingsspeech op het verkiezingshoofdkwartier van de partij. ‘In de steden, op het platteland, zelfs op plaatsen waar we het niet verwacht hadden, kregen we steun. En daar kan ik maar een ding op zeggen: dank u!’

De verkiezingsoverwinning van Ardern en co is dan ook niet min. Met tachtig procent van de stemmen geteld zou Labour 49 procent van de stemmen binnenhalen, goed voor 64 van de 120 zetels in het parlement. Dat zijn er nog drie op overschot om van een absolute meerderheid te spreken.

Judith Collins van de partij National, Arderns belangrijkste uitdager, heeft de zetelende premier al gefeliciteerd met haar verkiezingsoverwinning. National strandt voorlopig op 27 procent van de stemmen en 35 zetels.