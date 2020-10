Minister van Financiën kleeft bedrag op bijdrage grootste vermogens: ‘250 à 300 miljoen, per jaar’

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft voor het eerst zelf een bedrag geplakt op de financiële bijdrage die de federale regering zal vragen van de mensen met ‘de grootste draagkracht’.

Er is al behoorlijk wat inkt gevloeid en gediscussieerd over de bewuste passage in het nieuwe federale regeerakkoord. De regering-De Croo mikt volgens de tekst op ‘een eerlijke bijdrage’ van de ‘personen die de grootste draagkracht hebben om bij te dragen’. Er wordt nog aan toegevoegd: ‘met respect voor het ondernemerschap’.

Het is aan de minister van Financiën om een voorstel uit te werken. Over de precieze formule van de bijdrage kan of wil Van Peteghem nog niets kwijt. In een gesprek met vlaamsparlement.tv zegt hij wel dat hij tegen de eerste begrotingscontrole van 2021 – dus maart/april 2021 – een voorstel zal uitwerken.

Dat voorstel moet voldoende ‘rechtszeker’ zijn om eventuele procedures bij het Grondwettelijk Hof te doorstaan. Het is ook de bedoeling dat de bijdrage structureel, dus jaarlijks, 250 à 300 miljoen euro oplevert. ‘Ik denk dat het in de grootteorde van 250 à 300 miljoen euro moet liggen’, aldus Van Peteghem.