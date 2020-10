Over enkele weken is het zover: dan kiezen de Amerikanen hun nieuwe president. In de peilingen lijkt de democratische kandidaat Joe Biden als winnaar naar voren geschoven te worden, maar geven die peilingen een correct beeld van wat zich in de realiteit bij de kiezers afspeelt? Buitenlandjournalist Steven De Foer trok naar de Verenigde Staten om het hun op de man af te vragen. Eerste stop: swing state Pennsylvania.