Nederlandse koning breekt vakantie in Griekenland af na ophef

De Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Máxima keren terug naar Nederland nadat er commotie was ontstaan rond hun ‘weinig respectvolle houding in deze coronatijden’.

Amper enkele uren nadat het regeringsvliegtuig met Willem-Alexander en zijn vrouw Máxima geland was in Griekenland, vertrekt het Nederlandse koningspaar opnieuw richting thuisbasis. Hun reis had dusdanig veel ophef veroorzaakt in de Tweede Kamer en in de media dat ze naar eigen zeggen geen andere optie meer hebben.

De Nederlandse politieke partijen debatteerden vrijdag namelijk heftig over het vertrek van het koningspaar. ‘Reis zo min mogelijk, ook tijdens de herfstvakantie’, luidt het algemene kabinetsadvies in Nederland om het coronavirus in te dijken. Dat de koning dan toch het vliegtuig neemt voor een vakantie naar Griekenland, kan het draagvlak voor de maatregelen doen eroderen, klonk het. ‘De coronaregels van de overheid gelden voor iedereen. Het is onwenselijk als daar discussie over ontstaat’, opperde CDA-Kamerlid Harry Van Der Molen vrijdag in de Tweede Kamer. Het beeld dat nu ontstaat roept bij veel mensen vragen op.’

‘Deuk in imago als verbinder’

‘We zullen onze vakantie afbreken’, liet het Nederlandse koningspaar optekenen via de Nederlandse Rijksvoorlichtingsdienst. ‘We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons. We willen er geen enkele twijfel over laten bestaan: om het coronavirus eronder te krijgen is het noodzakelijk dat de richtlijnen worden nagevolgd. De discussie naar aanleiding van onze vakantie draagt daar niet aan bij.’

NOS-verslaggeefster en royalty watcher Kysia Hekster meent dat dit ‘een enorme deuk in het imago van de koning als verbinder’ is, zegt ze aan de NOS. ‘Blijkbaar heeft hij zelf niet bedacht dat het niet zo’n goed idee was en dat het zo’n uitstraling zou hebben. Dat heeft hij niet goed ingeschat.’

In augustus ontstond al eens ophef rond een vakantie in Griekenland van Willem-Alexander en Maxima. Toen liet het koppel zich fotograferen met een restauranthouder zonder de afstandsregels in acht te nemen. ‘In de spontaniteit van het moment hebben we daar niet goed op gelet’, klonk het via het officiële account van de koninklijke familie op Twitter.