Trump op rally: ‘Sluit de Bidens op, Bidens zoon is als een stofzuiger’

Tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Georgia heeft president Trump gezegd dat het gezin van van Joe Biden in de gevangenis zou moeten worden geplaatst. ‘De familie is een criminele onderneming.’

‘Sleepy Joe wil geen vragen beantwoorden, vinden jullie dat normaal’, sprak huidig Amerikaans president Donald Trump de menigte vrijdagavond (lokale tijd) toe. ‘Ik zeg het jullie: de familie Biden is corrupt.’ Toen de president iemand in de menigte hoorde roepen ‘lock them up’ (sluit ze op), antwoordde hij: ‘Juist, dat zou je moeten doen ja, je zou ze moeten opsluiten. Sluit de Bidens op. Sluit Hillary (Clinton, red.) op.’

‘Kunnen jullie je voorstellen dat mijn kinderen zoiets zouden doen? Zoals de zoon van Biden, Hunter, heeft gedaan? Mijn Ivanka? Oh, mijn Ivanka, ze is een mooi, een prachtig kind. En jullie weten: ze is veel slimmer, dus ze zou zoiets kunnen doen als ze dat wilde. (...) Ik zal niet te diep ingaan op de familie van Biden, maar naar mijn mening is het een criminele organisatie. Hunter (de zoon van Biden, red.) is als een stofzuiger: de vader maakt de weg vrij en de zoon komt achterna om het geld op te slorpen, miljoenen dollars.’

‘Lastercampagne’

Het staatshoofd wijst daarbij op een omstreden artikel uit de rechtse tabloid The New York Post over Biden. The New York Post heeft gezegd dat het e-mails heeft gekregen van Trumps advocaat Rudy Giuliani. In het eerste verhaal over de e-mails suggereert de tabloid dat er een ontmoeting heeft plaatsgevonden tussen toenmalig vicepresident Biden en een vertegenwoordiger van de Oekraïense aardgasmaatschappij Burisma, waar Bidens zoon Hunter toen werkte.

Zowel Joe Bidens campagneteam als Hunter Bidens advocaat ontkennen dat die ontmoeting ooit heeft plaatsgevonden. ‘Ik heb geen antwoord. Weer een lastercampagne’, zei Biden vrijdag toen hem werd gevraagd naar de berichtgeving door The Post.

Trump heeft er in het verleden al meerdere keren toe opgeroepen om zijn Democratische tegenstander uit 2016, Hillary Clinton, op te sluiten vanwege haar gebruik van een private e-mailserver als minister van Buitenlandse Zaken. Het is de eerste keer dat de president een dergelijke aanval tegen de Bidens gebruikte.