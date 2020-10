Echtgenote Bart De Pauw: ‘Hij heeft dingen gedaan die niet oké zijn, maar niks dat beoordeeld moet worden door een rechter’

Ines De Vos, de echtgenote van Bart De Pauw, erkent dat haar man in het verleden ‘dingen heeft gedaan die niet oké zijn’, maar vindt die niet zwaarwichtig genoeg om een proces te rechtvaardigen. Dat zegt ze in Het Laatste Nieuws.

Bart De Pauw staat in het voorjaar van 2021 voor de rechter na een klacht van tien vrouwen voor grensoverschrijdend gedrag. ‘Ik weet hoe mijn man in elkaar zit’, zegt De Vos. ‘Dat hij sms’en stuurt, wéét ik. Bart is iemand die erg veel communiceert per sms. Ik schrik er niet van dat daar soms een bericht tussen zit dat er, ongeacht de context, los over gaat. Wat ik voor alle duidelijkheid afkeur. We hebben daar veel over gepraat. Bart is een bekend figuur. Hij is soms wat vrijpostig. Ik kan me inbeelden dat dat soms intimiderend is voor mensen. Ze denken dat ze grapjes moeten maken. Of gevat moeten reageren. Bart heeft dat niet juist ingeschat.’

Maar toch vindt De Vos dat deze zaak niet voor de rechter moet komen. ‘Bart heeft dingen gedaan die niet oké zijn. Maar niks dat beoordeeld moet worden door een correctionele rechter.’

‘Machtsmisbruik van Lembrechts’

De woede van De Vos richt zich dan ook vooral op Paul Lembrechts, de toenmalige topman van de openbare omroep. ‘Die man wist dat hij leugens vertelde. Maar hij heeft er een dossier mee gefabriceerd waar wij tot op de dag van vandaag de gevolgen van dragen. Dat is machtsmisbruik. Het is gruwelijk wat die man gedaan heeft. Als ceo had hij alle partijen moeten horen. Dat houdt mij al drie jaar bezig.’

De Pauw en De Vos eisen nu dan ook 12 miljoen euro schadevergoeding van de VRT. ‘Dat is mijn manier om tegenover de kinderen aan te tonen dat Paul Lembrechts zware professionele fouten heeft gemaakt’, aldus De Vos.