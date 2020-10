Macron na terreuraanslag: ‘Het obscurantisme en het geweld zullen niet winnen’

De Franse president Emmanuel Macron heeft de aanslag van vrijdag, waarbij een leraar op straat werd vermoord, streng veroordeeld. Verschillende mensen, familieleden van de dader, maar ook ouders van leerlingen, zijn ondertussen opgepakt. De dader werd gedood door de politie.

Macron bezocht vrijdagavond samen met onder anderen premier Jean Castex en minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer naar het college in Conflans-Sainte-Honorine, een voorstad van Parijs, waar het 47-jarige slachtoffer geschiedenis gaf. Hij noemde de moord ‘een duidelijke islamitisch geïnspireerde terreuraanslag’.

Macron sprak zijn steun uit aan alle leerkrachten in Frankrijk. De aanslag op de geschiedenisleraar noemt hij een aanslag tegen het hele land. ‘Dit is een aanval tegen de waarden van de Republiek, de Verlichting, tegen de mogelijkheid om van onze kinderen, waar ze ook vandaan komen, of ze gelovig zijn of niet, wat hun religie ook is, vrije burgers te maken.’

‘Een medeburger is vandaag vermoord omdat hij les gaf, omdat hij leerlingen onderwees over vrije meningsuiting, over de vrijheid om te geloven of niet. Het obscurantisme en het geweld dat ermee gepaard gaat, zullen niet winnen. Ze zullen niet doorbreken.’

Cartoons getoond

De geschiedenisleraar werd vrijdag in de buurt van de school rond 17 uur onthoofd door een 18-jarige jongeman die beelden van de moord op Twitter postte. Hij werd door de politie doodgeschoten in buurgemeente Eragny omdat hij de agenten bedreigde. Het is nog onduidelijk of de jongeman gekend was bij de veiligheidsdiensten. Hij zou geboren zijn in Moskou en Tsjetsjeense roots hebben.

Bij verschillende huiszoekingen zijn volgens gerechtelijke bronnen ondertussen negen mensen aangehouden. Daarbij zouden familieleden van de dader, maar ook twee ouders van leerlingen zitten. Een aantal arrestanten zijn nog minderjarig.

Volgens verschillende Franse media had de leraar in een les over vrije meningsuiting de Mohammedcartoons uit Charlie Hebdo getoond. Die les had voor ophef gezorgd op de school en de leraar zou nadien aan de politie laten weten hebben dat hij doodsbedreigingen kreeg.