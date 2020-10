Afgelopen dinsdag zijn er voor het eerst meer dan 10.000 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Het dagelijks gemiddelde is ondertussen opgelopen tot 6.764.

Sciensano heeft op dinsdag 13 oktober 10.369 nieuwe coronabesmettingen geteld, dat blijkt uit het cijferdashboard van het wetenschappelijk instituut. Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen per dag, gemeten over zeven dagen, bedraagt nu 6.764,3 besmettingen per dag. Dat is een stijging met 97 procent tegenover de week voordien. Het totale aantal besmettingen rondt zo de kaap van 200.000 en staat nu op 202.151.

De druk op de ziekenhuizen neemt ook toe. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt naar gemiddeld 206,6 per dag. Er liggen nu 2.098 covid-19-patiënten in het ziekenhuis, waarvan 358 op de afdeling intensieve verzorging.

Alle universitaire en algemene ziekenhuizen in ons land moeten ten laatste op maandag 26 oktober kunnen schakelen naar fase 1B uit het spreidingsplan. Dat betekent dat de helft van de bedden op de afdelingen intensieve zorg wordt voorbehouden voor coronapatiënten. Maar de ziekenhuizen in de provincie Luik slaan alarm omdat ze binnen de 72 uur vol zitten.

Het sterftecijfer stijgt ook weer, met 11 procent. Dagelijks overlijden er nu gemiddeld 25 mensen aan de gevolgen van covid-19. In totaal zijn er al 10.359 mensen in ons land overleden door de coronapandemie.