Als we daklozen (en iedereen) nu eens gewoon veel geld gaven

50 daklozen in Canada kregen elk 7.500 dollar. Zomaar en onvoorwaardelijk, om hen uit de armoede te helpen. Het gratis geld lijkt hen te helpen.

Dit nieuwe experiment in Canada draait rond de eeuwenoude gedachte van een basisinkomen, van gratis geld voor iedereen. Het idee maakt tijdens deze coronacrisis weer opgang. Utopisch of is het de aanpak van de toekomst?

