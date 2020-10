Contacttracers verzuipen: risicocontacten krijgen sms

De Vlaamse contactopsporing zal hoog­risicocontacten een sms sturen in plaats van te bellen.

De contactopsporing in Brussel en Wallonië moest al eerder de rol lossen, nu kan ook de contactopsporing in Vlaanderen niet meer volgen. Sinds vrijdag krijgen hoogrisicocontacten een sms in plaats van te worden opgebeld. ‘We blijven wel alle besmette personen opbellen om naar hun contacten te vragen’, zegt Joris Moonens, de woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. ‘Maar de epidemie gaat nu heel hard.’

Van donderdag op vrijdag is het aantal op te bellen besmette personen met meer dan een derde toegenomen, van 2.800 naar 3.700. ‘Aangezien één besmette persoon meerdere contacten opgeeft, is het aantal hoogrisicocontacten dat we moeten opbellen, nog veel meer gestegen.’ In één dag tijd is hun aantal verdubbeld. Moonens: ‘Om iedereen snel over hun quarantaine en test te kunnen informeren, zijn we daarom vrijdag overgeschakeld op sms’en in plaats van telefoontjes.’

Hoogrisicocontacten zullen drie sms’jes krijgen: een eerste met de melding dat ze een risicocontact zijn, in quarantaine moeten gaan en zich laten testen, een tweede met een activatiecode voor een test en een derde met een link naar een website voor meer informatie.

Een sms sturen is niet hetzelfde als een aanklampend gesprek voeren. ‘Als de mensen de uitleg niet goed begrepen hebben, kunnen ze altijd vragen stellen’, zegt Moonens.

‘We blijven daarom zo veel mogelijk mensen opbellen. Als alle besmette personen opgebeld zijn en er nog tijd over is, zullen we hoogrisicontacten bellen. Maar de realiteit is dat de epidemie zo hard gaat dat we meer opdrachten krijgen dan we momenteel aankunnen. De contactopvolging zal maximaal haar deel doen, maar nu komt het erop aan het virus collectief te verslaan.’