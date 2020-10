Op deze steunmaatregelen kunnen getroffen ondernemers rekenen

Zowel de Federale als de Vlaamse regering treffen steunmaatregelen voor ondernemers die door de coronamaatregelen verplicht de deuren moeten sluiten. ‘We zijn ons bewust van de economische impact’, zegt premier Alexander De Croo (Open VLD).

De federale regering verdubbelt het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die door de nieuwe coronamaatregelen verplicht de deuren moeten sluiten. De andere belangrijke nieuwe maatregel op federaal vlak is een tijdelijke kwijtschelding van de RSZ-bijdragen.

Daarbij komt dat een aantal bestaande steunmaatregelen verlengd worden. Zo wordt er langer uitstel van betaling verleend aan wie daar al voor in aanmerking kwam.

De Vlaamse regering voorziet een steunmechanisme voor wie minstens 60 procent omzetverlies lijdt tussen 1 oktober en 15 november van dit jaar. Dat geldt in de praktijk voor alle cafés en restaurants, gaven zowel Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) als minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) aan. De steun bedraagt 10 procent van de omzet in dezelfde periode in 2019 of een andere gelijkaardige periode. Die 10 procent is volgens de Vlaamse regering een benadering van gemiddeld de helft van de vaste kosten voor ondernemingen. Voor kleine bedrijven ligt het maximumbedrag op 11.250 euro. Voor ondernemingen vanaf 10 werknemers ligt het maximumbedrag op 22.500 euro.

‘Maar er zijn niet alleen centen maar ook sentimenten’, voegt Jambon daar aan toe. ‘We beseffen dat dit voor de getroffen mensen heel moeilijke omstandigheden zijn’.