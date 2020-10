Volledige hoger onderwijs naar code oranje

Het hoger onderwijs schakelt over op code oranje. In de loop van het weekend wordt met het onderwijsveld afgetoetst wanneer die nieuwe situatie van start kan gaan.

Dat zegt Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts in de nasleep van het overlegcomité. Concreet betekent dit een bezetting van één op vijf in de aula’s van de universiteiten en 20 procent op de campus in hogescholen.

Er is wel een uitdrukkelijke mogelijkheid om hierin soepeler te zijn voor de eerstejaars, aldus de minister. ‘Ik hoop dat alle universiteiten en hogescholen gebruik zullen maken van de mogelijkheid om soepeler te zijn voor de eerstejaarsstudenten, zodat zij niet op kot of thuis achter hun pc moeten vereenzamen’, zegt Weyts. ‘Deze eerstejaars zijn nog maar net terechtgekomen in een compleet nieuwe, onbekende, anonieme wereld. Ze hebben nog niet veel contactonderwijs gekregen, ze hebben nog geen sociaal netwerk kunnen opbouwen, ze zijn nog niet vertrouwd met de werking van het hoger onderwijs. We mogen hen nu niet in de steek laten.’

Sport

Ook wat sport betreft komt er een verstrenging, zegt de minister. ‘We kunnen blijven sporten, ook mét publiek’, zegt Weyts. ‘We gaan de protocollen herzien en verstrengen, maar publiek zal mogelijk blijven tijdens sportevenementen. Het sportieve leven moet dus niet tot stilstand komen. We moeten veel opofferen in deze ongeziene omstandigheden, en dan is het belangrijk dat we lichtpuntjes zoals sportieve hoogmissen kunnen behouden.’

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke liet op de persconferentie van het Overlegcomité weten dat de protocollen herzien zouden worden, maar gaf nog geen verdere uitleg. Die zou er binnen een week volgen, aldus Vandenbroucke.