Coronabarometer krijgt nog steeds geen groen licht

De langverwachte coronabarometer staat nog niet definitief op punt. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke gezegd op de persconferentie na afloop van het overlegcomité. De barometer zal met verschillende alarmniveaus werken. Momenteel zitten we in alarmniveau 4, het hoogste alarmniveau.

Volgens de minister is er over de barometer een akkoord rond de drempelwaarden die gehanteerd zullen worden. Volgens die drempelwaarden zitten we nu in het hoogste alarmniveau, het niveau vier. Wel is nog niet uitgemaakt welke maatregelen er voor elk van de niveaus zullen gelden. ‘Als we de barometer op punt stellen, moet het duidelijk zijn wat dat betekent’, motiveert Vandenbroucke de beslissing om nu nog geen uitsluitsel te geven over de overige fasen.

Minister Vandenbroucke zei wel dat de protocollen met de cultuur- en sportsector de komende week herbekeken zullen worden om ze aan te passen aan de huidige situatie. In afwachting, tot volgende week vrijdag dus, blijven de huidige protocollen van kracht. Voor binnenactiviteiten die niet onder die protocollen vallen, wordt het maximum aantal mensen beperkt tot 40. Als voorbeeld geeft Vandenbroucke ‘sommige vergaderingen’ op.