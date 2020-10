Vanaf maandag moeten de cafés en restaurants verplicht een maand sluiten. ‘Dit komt onwaarschijnlijk hard aan. Als er geen bewijzen zijn voor meer besmettingen in de horeca, voelt dit aan als een onrechtvaardige beslissing’, zegt Matthias De Caluwé, ceo van Horeca Vlaanderen.

‘Recent hadden we de bevestiging dat er amper besmettingen waren in de horeca in Vlaanderen. We hadden voorgesteld om uniforme regels toe te passen. Maar volledig alles dicht is snoeihard. Als er geen bewijzen voor zouden zijn, dan is dat onrechtvaardig. We zijn de jojo van de samenleving’, aldus De Caluwé van Horeca Vlaanderen.

Horeca Vlaanderen wijst ook met de vinger naar horecabezoekers die de voorbije periode hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen. ‘Het personeel en het grootste deel van de bezoekers heeft de regels perfect opgevolgd, en droegen een mondmasker als dat nodig was’, gaat De Caluwé verder. ‘Iedereen die de regels heeft overtreden heeft een verpletterende verantwoordelijkheid en treft zo 61.000 mensen uit de horeca. Ik hoop dat zij vanavond eens goed in de spiegel kijken.’

De Caluwé pleit er daarom opnieuw voor dat er compensaties komen voor de sector. ‘Ik denk dat het de morele plicht is om de mensen erdoor te sleuren financieel. Enerzijds zijn er economische gevolgen. We zitten in de laatste wintermaanden. De eindejaarspremie moet betaald worden. Nu een maand dicht is moordend. Ik kijk naar de federale regering voor een tussenkomst. Er zou ook een premie moeten komen om de vaste kosten te dekken.’

‘Gestraft voor laksheid in handhaving’

Ook Toerisme Vlaanderen reageert ‘bijzonder ontstemd’ op de beslissing van het overlegcomité om de hotels, restaurants en cafés te sluiten. Volgens ceo Peter De Wilde is de sluiting in de eerste plaats een bijzonder zware opdoffer voor de uitbaters van horecazaken en hun medewerkers, maar ook voor de toeristische sector in het algemeen.

‘Ik ben hier absoluut niet over te spreken. Onze sector wordt opnieuw zeer zwaar getroffen, terwijl onze logies en restaurants dag in dag uit al de mogelijke maatregelen hebben getroffen om hun gasten op een veilige manier te ontvangen. Zij worden nu gestraft voor de laksheid in de handhaving van de coronamaatregelen, die op lokaal niveau helaas maar al te vaak het geval is.’

Ook Comeos, de Belgische federatie voor handel en diensten en vertegenwoordiger van de restaurantketens, vindt de verplichte sluiting ‘onbegrijpelijk’. ‘De horecagelegenheden hebben allemaal zeer veel maatregelen genomen om in de meest veilige omstandigheden hun klanten te ontvangen’, zegt ceo Dominique Michel. ‘Er zijn ook geen problemen van besmettingen vastgesteld in de restaurants. Getuige daarvan zijn de registratieformulieren die bijgehouden moesten worden, maar die nauwelijks zijn opgevraagd door de bevoegde instanties.’

Volgens Michel waren er andere aangepaste maatregelen mogelijk, zoals de beperking van het aantal mensen per tafel of een vroeger sluitingsuur. ‘Daarmee kon de horeca verder. Maar wat nu beslist is, is een blinde maatregel die opnieuw een mokerslag geeft aan een sector die al enorme verliezen heeft geleden tijdens de eerste lockdown en zwaar heeft moeten investeren in bijkomende maatregelen.’

Zelfstandigenorganisatie NSZ begrijpt dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn in de strijd tegen het coronavirus, maar betreurt ‘ten zeerste dat de economie en meer specifiek de volledige horecasector geviseerd wordt’. ‘De verplichte sluiting is de doodsteek voor vele horeca-uitbaters. Zeker wanneer we weten dat een derde onvoldoende reserves had opgebouwd voor corona om een schok zonder bijkomende maatregelen te overleven’, reageert Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ.

De organisatie roept op om dringend en gefundeerd in kaart te brengen wat effectief bijdraagt tot de (versnelde) verspreiding van het virus en op basis daarvan gerichte maatregelen te treffen. ‘Anders blijft dit na al die maanden schieten in het rond zonder het doel - de bestrijding - te raken. Intussen worden wel honderdduizenden zelfstandigen gegijzeld met bestaande en nieuwe maatregelen, terwijl ze al maanden vechten om te overleven. Dit is onaanvaardbaar.’