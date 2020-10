Belgische choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui genomineerd voor prestigieuze Tony Award

Cherkaoui is genomineerd voor ‘Jagged little pill’, de musical gebaseerd op het album van Alanis Morissette. Met vijftien nominaties ligt de productie op kop voor de Tony Awards, de prijzen voor de beste nieuwe producties op Broadway in New York.

‘Jagged little pill’ is een krachtige productie over empowerment en de strijd tegen drugs, aanranding en discriminatie. Op de soundtrack prijken bekende hits van Alanis Morisette zoals ‘Ironic’ en ‘You oughta know’.

Naast de nominatie voor de choreografie van Sidi Larbi Cherkaoui maakt de voorstelling onder meer ook kans op de prijzen voor beste musical, regie, actrice, decor en orkestratie. Concurrentie komt van ‘Moulin rouge’ (14 nominaties) en ‘The Tina Turner Musical’ (12 nominaties).

In de categorie ‘nieuw toneelstuk’ gaan de meeste nominaties naar ‘Slave play’, over de strijd tegen slavernij in de VS, en ‘The inheritance’, over een groep homovrienden in het post-AIDS-tijdperk.

Dit jaar zijn er omwille van de lockdown de helft minder voorstellingen in de running, omdat de Broadway-theaters midden maart de deuren sloten (en niet zullen heropenen voor juni 2021). Zo komt de musical ‘West side story’ van de Belgen Ivo van Hove en Anne Teresa De Keersmaeker niet in aanmerking, omdat te weinig juryleden de productie konden zien voor de lockdown.

Wanneer en hoe de Tony’s uitgereikt worden, is nog onduidelijk.