Ziekenhuizen moeten tegen 26 oktober helft van afdeling intensieve zorg vrijmaken voor coronapatiënten

Alle universitaire en algemene ziekenhuizen in ons land moeten ten laatste op maandag 26 oktober kunnen schakelen naar fase 1B uit het spreidingsplan. Dat betekent dat de helft van de bedden op de afdelingen intensieve zorg wordt voorbehouden voor coronapatiënten.

Dat meldt de FOD Volksgezondheid na afloop van overleg met de sector.

Veel ziekenhuizen zijn al overgeschakeld naar fase 1B, omdat in bepaalde regio’s de druk al te hoog werd. Het gaat bijvoorbeeld om alle ziekenhuizen in Brussel en Luik, maar ook om het Ypermanziekenhuis in het West-Vlaamse Ieper. In Namen schalen zes ziekenhuizen vanaf maandag op naar 1B.

Het aantal hospitalisaties van coronapatiënten blijft stijgen in ons land: tussen 9 en 15 oktober zijn gemiddeld 193 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis, een stijging met 101 procent tegenover de voorgaande periode. Er liggen 1.949 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, onder wie 327 op intensieve zorg.