Koning Albert ‘verheugd’ over ontmoeting Filip en Delphine: ‘Begin van betere tijden’

Koning Albert zegt ‘verheugd’ te zijn dat zijn dochter prinses Delphine ontvangen is door zijn zoon, koning Filip. ‘Mijn echtgenote en ikzelf zijn verheugd over het initiatief van de koning, het begin van betere tijden voor ons allen en in het bijzonder voor Delphine.’

Het Paleis liet donderdag weten dat koning Filip een ontmoeting heeft gehad met zijn halfzus. In een persbericht klonk het kort dat ‘deze band zich verder in familie­verband zal ontwikkelen’.

Zijn vader sluit zich daar nu bij aan in een beknopte mededeling. ‘Ik schaar me volledig achter het communiqué dat de koning en prinses Delphine hebben vrijgegeven en sluit me aan bij de gedachte achter dit bericht.’

Begin dit jaar communiceerde Albert nog via advocaten en zeer kil dat hij zich niet langer verzette tegen de stelling dat Delphine zijn dochter is. Eerder liet Albert al weten dat hij berust in het laatste arrest van het hof van beroep, dat Delphine de titel van prinses van België verleent en haar ook de familienaam van Saksen-Coburg toekende. Hij gaf slechts toe dat ze zijn dochter was toen hij het wegens biologisch bewijs niet meer kon ontkennen.

Het is duidelijk dat koning Albert nu een positief signaal heeft willen geven. De teneur is nu anders dan begin dit jaar, maar wat het persbericht concreet betekent, blijft een raadsel. Het is niet duidelijk of er alsnog een ontmoeting komt tussen Albert en zijn dochter.