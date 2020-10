Tweede positieve coronatest voor David Goffin, die toch nog hoopt deel te kunnen nemen aan European Open in Antwerpen

David Goffin (ATP-14), die op 7 oktober positief testte op COVID-19, hoopt snel van het virus verlost te zijn, zodat hij volgende week kan deelnemen aan het European Open in Antwerpen. Bij een dinsdag afgenomen test bleek de 29-jarige Luikenaar wel nog altijd besmet.

“Ik voel me momenteel heel goed, maar moet geduld hebben”, postte Goffin op Instagram. “Donderdag werd er opnieuw een test afgenomen. Als het resultaat daarvan negatief is, kan ik de trainingen hervatten en me op het European Open voorbereiden.”

Het met 394.800 euro gedoteerde hardcourttoernooi in de Lotto Arena gaat maandag van start, maar als reekshoofd moet Goffin pas donderdag in de tweede ronde in actie komen.