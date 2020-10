Greg Van Avermaet moet passen voor Ronde van Vlaanderen

Hij ging nog wel verkennen, maar Greg Van Avermaet start zondag niet in de Ronde van Vlaanderen. De renner van CCC ondervindt nog te veel last van zijn val in Luik-Bastenaken-Luik, waar hij drie gebroken ribben, een klaplong, een gebroken ruggenwervel en een schouderblessure opliep.

‘De kans is nog altijd groter dat ik niet rijd dan wel’, vertelde Greg Van Avermaet eerder deze week aan de New York Times. ‘Als ik start, is het om een rol van betekenis te spelen. Niet om van Antwerpen naar Oudenaarde te rijden, dat kan ik elke dag doen.’

Van Avermaet ging de afgelopen dagen het parcours van de Ronde van Vlaanderen twee keer verkennen, maar ondervond nog te veel last na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik. Een rol van betekenis spelen in Vlaanderens Mooiste zou moeilijk worden, daarom besloot hij nu definitief verstek te geven.