Sinds 14 uur zit het Overlegcomité samen over een nieuwe verstrenging van de coronamaatregelen. Na afloop volgt een persconferentie waarin de nieuwe maatregelen bekendgemaakt worden. Maar daarop is het nog wachten. U kunt de persconferentie straks hierboven live volgen.

De regeringsleiders in ons land zitten nu meer dan drie uur samen om te beslissen welke maatregelen er moeten komen. Verwacht werd dat rond 17 uur een persconferentie zou plaatsvinden, maar voorlopig is er nog geen witte rook.

De belangrijkste discussies zouden volgens onze informatie over het al dan niet sluiten van de horeca gaan. Vlaanderen ligt dwars over een algemene sluiting van de restaurants.

Verwacht wordt dat straks ook de langverwachte de barometer wordt gelanceerd. Hoogstwaarschijnlijk starten we in dreigingsniveau 4, de vroegere code rood. Dat zou dan betekenen dat we nog slechts één dicht contact buiten het eigen gezin mogen hebben. Ook voor de horeca komt er dus hoogstwaarschijnlijk een verstrenging: een avondklok, een uniform sluitingsuur of een Nederlands scenario met een totale sluiting. Dat laatste scenario wil Vlaanderen vermijden.

