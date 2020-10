Nederland en België roepen op om niet over de grens te reizen

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) roept samen met haar Nederlandse collega Ferd Grapperhaus op om alleen noodzakelijke verplaatsingen te maken tussen beide landen.

Zowel in België als in Nederland stijgt het aantal besmettingen onrustwekkend. In Nederland zijn de maatregelen al aangescherpt, straks zal het Overlegcomité bij ons hetzelfde doen.

Verlinden en Grapperhaus stuurden vrijdag samen een persbericht uit met de boodschap dat de grenzen tussen beide landen open blijven, maar ze roepen tegelijk op om niet-noodzakelijke verplaatsingen tussen Nederland en België uit te stellen. ‘Dat betekent even niet op bezoek gaan bij onze Belgische buren, ga niet de grens over als dat niet hoeft’, schrijft de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid.

Verlinden vult aan: ‘De grens oversteken voor een café- of restaurantbezoek of om een dagje te gaan winkelen versterkt de verspreiding van het virus aan beide kanten van de grens.’

De ministers roepen op om ‘onze internationale solidariteit en verantwoordelijkheid op te nemen’, zodat we het virus kunnen afremmen.