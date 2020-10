Mondmaskers in ons land meer dan dubbel zo duur als in buurlanden: ‘En niemand kan echt uitleggen waarom’

De mondmaskers die te koop zijn in de Belgische supermarkten zijn veel te duur. Uit een vergelijking van de prijzen in de andere Europese land blijkt volgens Test Aankoop dat hetzelfde wegwerpkapje in ons land bijna zonder uitzondering (veel) meer kost. ‘Een bevredigende uitleg daarvoor is er niet’, zegt woordvoerder Simon November.