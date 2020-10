Vader van 4-jarige Kaïs: ‘Covid is ook gevaarlijk voor kinderen’

De 4-jarige Kaïs ligt op intensieve zorg, dat bevestigde Marc Noppen, ceo van UZ Brussel. Zijn vader waarschuwt voor de ziekte: ‘Ik maakte me geen zorgen om covid-19, tot mijn eigen zoon werd getroffen.’

Marc Noppen herhaalde het gisteren nog eens in De afspraak op Canvas: het coronavirus is niet alleen voor ouderen gevaarlijk. ‘We hebben patiënten van alle leeftijden’, zei hij. En ook: ‘Het jongste slachtoffer op intensieve zorg is vier jaar oud.’

De vader van het kind wil nu alle ouders waarschuwen voor de gevolgen van de ziekte: ‘Mijn zoon Kaïs is besmet met het coronavirus’, schrijft hij op Facebook. ‘De media zeiden dat het virus onschadelijk was voor onze kinderen ... Toch heeft mijn zoon het hyperinflammatoire syndroom (MIS-C) opgelopen, gelieerd aan covid-19. Soms lokt covid-19 die ziekte uit bij kinderen. Ze is heel gevaarlijk.’

De vader van Kaïs verwijst naar een hevige ontstekingsziekte, met symptomen die lijken op de ziekte van Kawasaki. In de eerste coronagolf zijn in België zeker twintig tot dertig kinderen met die symptomen behandeld. In het buitenland bezweken alleen kinderen aan de ontsteking: in Engeland een 14-jarige jongen, en in New York een 5-jarig kind. Aan huisartsen en kinderartsen werd in ons land tijdens de eerste golf al gevraagd om extra op te letten voor dit syndroom.

‘Ik maakte me geen zorgen, tot mijn eigen zoon werd getroffen door de ziekte, hyperventilerend op zijn ziekenhuisbed, terwijl zijn hartfunctie en ademhaling verstoord raakten, en hij mij kreunend vroeg of hij naar huis mocht’, zei de vader, die alle ouders wil informeren: ‘Let goed op uw kinderen, want deze ziekte is wel degelijk ook voor hen gevaarlijk.’