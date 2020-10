Volgens het Crisiscentrum zijn strengere maatregelen nodig. ‘Alle indicatoren staan op rood’, zei viroloog Steven Van Gucht.

De regering gaat deze namiddag de coronabarometer voorstellen en strengere maatregelen afkondigen. Nieuwe maatregelen zijn nodig, zei epidemioloog Yves Van Laethem op de persconferentie van het Crisiscentrum. ‘De cijfers zijn niet goed.’

Viroloog Steven Van Gucht beaamde dat. Hij sprak van een belangrijke dag. ‘Dat strengere maatregelen nodig zijn, blijkt uit de cijfers. Alle indicatoren staan op rood. Maar we weten wat we moeten doen.’ De viroloog vraagt daarbij om geen extra plannen te maken voor het weekend. ‘Denk niet: we gaan er nog even van profiteren. Hoe vroeger we ons aanpassen, hoe sneller we het virus bij zijn nekvel pakken.’

Ontspan u dit weekend op een verantwoorde manier, voegde woordvoerder Yves Stevens daaraan toe.

Cijfers

Dagelijks worden er 5.976 nieuwe besmettingen vastgesteld. ‘Dat is een aanhoudende toename 96 procent in vergelijking met de week ervoor. Maandag is een dagrecord van 8.582 besmettingen vastgesteld.’ De gemiddelde leeftijd evolueert volgens Van Gucht geleidelijk naar boven. ‘Het meest aantal besmettingen zien we nog altijd bij de twintigers, maar de cijfers nemen sneller toe bij de dertig- tot zeventigjarigen.’

De provincie Luik heeft het Brussels Gewest intussen voorbijgestoken als regio met het hoogste aantal besmettingen.

Het percentage positieve testen blijft toenemen, zegt Van Gucht. Van alle uitgevoerde testen leverde bijna 13 procent een positief resultaat op. In Brussel en in Luik zijn er uitschieters van tot twintig procent.

Ook de ziekenhuiscijfers nemen dag na dag toe. Tussen 9 en 15 oktober waren er gemiddeld 193 ziekenhuisopnames. Bijna 2.000 mensen liggen in het ziekenhuis, waarvan 327 op intensieve zorg. ‘De bezetting op intensieve zorg neemt nog wat sneller toe en verdubbelt nu elke elf dagen. Binnen de week overschrijden we - indien de huidige stijging aanhoudt - de kaap van 500 patiënten op intensieve zorg, begin november de kaap van 1.000 bedden. ’

De voorbije week stierven gemiddeld 23 mensen aan de gevolgen van covid-19. Een toename van negentig procent. ‘Er zijn al verschillende dagen geweest met meer dan dertig overlijdens per dag.’

Woonzorgcentra

De viroloog ging ook in op de situatie in de woonzorgcentra. ‘Het aantal nieuwe besmettingen in de woonzorgcentra is half september beginnen te stijgen. In Brussel en Wallonië lijkt de trend zich gelukkig te stabiliseren. Op dertien oktober werd covid vastgesteld bij 6 op de 1.000 bewoners in de Vlaamse woonzorgcentra, in Wallonië was dat 9 op de 1.000 bewoners, en in Brussel twintig.’

Negen procent van de Vlaamse woonzorgcentra heeft minstens één covid-geval, in Wallonië was dat negentien procent en in Brussel eenentwintig procent.

‘De meerderheid van de woonzorgcentra is nog covid-vrij’, zei Van Gucht. ‘In het bijzonder in Vlaanderen. De woonzorgcentra houden dus meestal vrij goed stand.’

Het aantal grote uitbraken stijgt volgens Van Gucht licht, maar treft nog steeds een kleine minderheid van de woonzorgcentra. 1,7 procent van de Vlaamse woonzorgcentra kent momenteel een grote uitbraak.

Van Gucht roept op om extra voorzichtig te zijn met ouderen en bij een bezoek aan een woonzorgcentrum.

Enquête

Sciensano publiceert vandaag ook de resultaten van de vierde covidgezondheidsenquête over het mentale en sociale welzijn van de bevolking. Die werd afgenomen tussen 24 september en 2 oktober, ‘net voor de nieuwe stijging van het aantal besmettingen’. ‘De ontevredenheid over de beperking van onze sociale contacten is algemeen afgenomen. Slechts 35 procent voelt zich nog steeds onvoldoende gesteund. Bij de eerste golf was dat dubbel zoveel.’

Volgens de enquête kampen meer mensen met angstgevoelens.

‘We stellen vast dat het aantal mensen die kampen met angstgevoelens en depressieve gevoelens vooral is gestegen tussen juni en september bij mensen die in de gezondheidssector werken’, zegt Van Gucht.

De deelnemers gaven aan dat ze minder op de hoogte zijn van de geldende maatregelen. ‘Er wordt ook minder rekening gehouden met de hygiëne- en de afstandsregels. De aanbeveling om thuis te blijven in geval van ziekte wordt minder opgevolgd dan voordien. 23 procent van de respondenten respecteert de hygiënemaatregelen niet altijd en 41 procent geeft aan niet altijd rekening te houden met de afstandsregels. Het aantal mensen dat een mondneusmasker draagt, is toegenomen.’

21 procent van de bevolking heeft intussen een arts geraadpleegd over covidachtige klachten.

Vijftig procent van de deelnemers wil zich zeker laten vaccineren, 17 procent geeft aan zich niet te willen laten vaccineren. De angst voor bijwerkingen speelt daarin volgens de viroloog een grote rol.