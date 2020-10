Oorbel voor jongens verboden op school: leerling klaagt ‘ouderwets’ reglement aan en krijgt gelijk

‘Oorringen zijn alleen voor meisjes toegelaten.’ Dat zinnetje in het schoolreglement van het Vrij Handels- en Sportinstituut (VHSI) in Brugge veroorzaakt een kleine storm op Twitter. Leerling Sam Vanparys ­– zelf met bolletje in oorlel – klaagde de situatie aan. ‘Ouderwets. Dit kan toch niet meer anno 2020?’ De school zegt open te staan voor aanpassingen.