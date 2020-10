Armeense betogers blokkeren snelweg aan drie grensovergangen

Betogers hebben vrijdagochtend verkeershinder veroorzaakt aan drie grensovergangen: op de E17 in Rekkem, op de E19 in Meer en op de E314 in Maasmechelen. Het gaat om Armeense betogers die de aandacht willen vestigen op het conflict in Nagorno-Karabach.

‘De betogers zijn de snelweg opgelopen, en houden het verkeer tegen’, zei Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. ‘In Rekkem in beide richtingen, in Maasmechelen alleen wie het land wil binnenrijden, in Meer zou het alleen gaan om wie naar Nederland wil rijden.’

Inmiddels zijn de betogers in Maasmechelen Rekkem en Meer van de snelweg gehaald.

De betogers zwaaiden met vlaggen en spandoeken. Met hun actie willen ze aandacht vestigen op de oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan, over Nagorno-Karabach, en oproepen tot Europese solidariteit.

Sinds het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan over de betwiste regio Nagorno-Karabach eind september weer oplaaide, zijn volgens Armenië al 542 Armeniërs gedood, onder wie 31 burgers. Azerbeidzjan, dat geen cijfers vrijgeeft over militaire slachtoffers, zegt 42 burger­doden te betreuren.