Mexicaanse ex-minister van Defensie opgepakt in de VS

De voormalige Mexicaanse minister van Defensie, Salvador Cienfuegos, is opgepakt in de Verenigde Staten. Hij werd tegengehouden op de luchthaven van Los Angeles toen hij de VS binnenkwam, meldde minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard donderdagavond plaatselijke tijd op Twitter. Hij werd door de Amerikaanse ambassadeur in Mexico op de hoogte gebracht van de arrestatie.

Ebrard schrijft niet waarom de ex-minister werd opgepakt. Volgens de Mexicaanse krant El Universal werd de 72-jarige Cienfuegos opgepakt op vraag van de Amerikaanse antidrugsautoriteiten DEA en dat nieuws werd ook door een woordvoerder van de Drug Enforcement Administration bevestigd. Andere media berichten dat de minister wordt verdacht van drugshandel. De familieleden met wie de minister reisde, werden niet opgepakt.

Cienfuegos was minister van Defensie van 2012 tot 2018, onder de vorige president Enrique Peña Nieto. Vorig jaar werd ook de vroegere Mexicaanse minister van Veiligheid Genaro García Luna (2006-2012) opgepakt in de Texaanse stad Dallas. Hij werd beschuldigd van het accepteren van miljoenen aan smeergeld van de vroegere drugsbaron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. In de VS werd hij in verdenking gesteld van samenzwering voor het verhandelen van cocaïne en het afleggen van valse verklaringen. De ex-minister heeft de beschuldigingen steeds ontkend.