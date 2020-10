De town halls van Donald Trump en Joe Biden toonden nogmaals de grote verschillen in stijl en standpunten van de twee presidentskandidaten aan.

Op de dag Trump en Biden hun tweede debat moesten houden, hebben ze elk een eigen ‘town hall’ gehouden. Daarbij kan ook het publiek vragen stellen. Trump deed dat voor NBC vanuit Miami, Biden op ABC vanuit Philadelphia. De uitzendingen legden nogmaals het grote contrast tussen beiden kandidaten bloot.

President Trump verdedigde zijn coronabeleid, terwijl Biden voor een veel strengere nationale aanpak pleitte. Biden verweet Trump dat de president ‘niets gedaan heeft’ om het virus te stoppen. ‘We zitten in een situatie waarin meer dan 210.000 mensen zijn gestorven en wat doet hij? Niets. Hij draagt nog steeds geen mondmasker’, aldus Biden.

Volgens Trump is het einde van de crisis in zicht, hoewel het aantal besmettingen in veel staten toeneemt. Werd hij getest op de dag van het eerste presidentiële debat? ‘Ik word continu getest, ik weet het niet meer’, stelde Trump.

Gevraagd naar de ernst van zijn klachten en of hij bijvoorbeeld longontsteking had, zei Trump dat zijn longen er volgens de artsen ‘iets anders’ uitzagen dan anders. Hij verdedigde een bijeenkomst bij het Witte Huis eerder deze maand, waarbij veel aanwezigen geen mondmasker droegen. Een aantal van hen testte later positief op het coronavirus. ‘Ik ben de president, ik moet mensen zien’, zei Trump. ‘Ik kan niet in een kelder gaan zitten.’

Qanon

Trump reageerde geprikkeld toen hij gevraagd werd naar zijn halfslachtige veroordelingen van extreemrechtse groeperingen in de VS. Hij zei opnieuw dat hij witte haatgroepen afkeurt, maar weigerde zich uit te spreken tegen QAnon, een groep complotdenkers die gelooft dat de wereld wordt gerund door een kring van satanisten die president Trump belaagt en een pedofielennetwerk onderhoudt. De president stelde weinig van QAnon af te weten. ‘Ik heb wel gehoord dat ze streng tegen pedofilie zijn, en daar ben ik het mee eens’, zei Trump.

Trump clashte regelmatig met presentator Savannah Guthrie, die hem met verschillende valse beweringen confronteerde en veel van zijn uitspraken betwistte. Zo deelde Trump onlangs de complottheorie dat ex-president Barack Obama de dood van Osama bin Laden in scène heeft gezet. Trump zei dat het ‘maar een retweet’ was, en dat hij gewoon wilde dat mensen hun eigen mening konden vormen. ‘Dat begrijp ik niet’, aldus Guthrie. ‘Je bent de president. Je bent niet iemands gekke oom die eender wat kan retweeten.’

De president zei voor het eerst duidelijk dat hij het verkiezingsresultaat zal aanvaarden. ‘Maar ik wil dat de verkiezingen eerlijk verlopen, dat wil iedereen.’

Vaak reageerde Trump gepikeerd. Maar hij straalde toen een vrouwelijke kiezer haar vraag inleidde met een compliment: ‘Je bent zo knap wanneer je lacht!’

Hooggerechtshof

Ook Biden ontweek soms lastige vragen. Zo wou hij niet zeggen of hij het aantal rechters in het Hooggerechtshof zou uitbreiden als tegengewicht van de conservatieve rechters die Trump heeft kunnen benoemen. Voor de verkiezingen wil hij uitsluitsel geven.

Over de vraag of hij, zoals sommige actievoerders eisen, subsidies wilde intrekken voor de politie, was Biden duidelijker: dat wil hij niet. In de plaats daarvan is volgens Joe Biden transparantie en een hervorming van de politie noodzakelijk.

Of hij een vaccin tegen het coronavirus zou verplichten, wou Biden nog niet zeggen. Dat hangt volgens hem van meerdere factoren af. ‘Maar we zouden erover moeten nadenken.’

Terwijl Trump strijdlustig overkwam en vaak in het defensief zat, verliep de town hall van Biden rustiger. Hij nam zijn tijd om te antwoorden, en ging in gesprek met het publiek.

De twee kandidaten hadden donderdagavond eigenlijk online met elkaar in debat moeten gaan nadat president Trump besmet was geraakt met het coronavirus. Trump weigerde om een virtueel debat te houden, waarop Biden besloot om een vragenuur te houden. Op het laatste moment organiseerde Trump op hetzelfde tijdstip eenzelfde bijeenkomst.