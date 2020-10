Meestal droog weer met veel wolken

We krijgen vrijdag aanvankelijk enkele brede opklaringen op sommige plaatsen. Daarna wordt het opnieuw zwaarbewolkt over het hele land. Dat meldt het KMI.

Het is overwegend droog met maxima tussen 7 en 12 graden. Vrijdagavond en -nacht komen er geleidelijk bredere opklaringen vanaf het noordwesten met op sommige plaatsen nevel of mist. De minima liggen tussen -1 en 6 graden.

Zaterdag blijft het meestal droog, maar is het overwegend zwaarbewolkt met enkele korte opklaringen. De maxima schommelen tussen 7 en 13 graden. Er waait een zwakke wind uit noord tot noordwest of uit veranderlijke richtingen. Zondag verwachten we veel bewolkte perioden met soms ook enkele opklaringen, maar ook af en toe wat lichte regen of een bui. De maxima schommelen tussen 8 graden op de Hoge Venen en 13 graden in Vlaanderen. De wind is zwak tot matig uit westelijke richtingen.

Maandag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De maxima schommelen tussen 9 graden op de Hoge Venen en 13 graden in Vlaanderen. De wind waait zwak tot matig uit zuid tot zuidwest.

Dinsdag begint droog met brede opklaringen. De bewolking neemt geleidelijk toe vanuit het westen, gevolgd door regen. De maxima schommelen tussen 10 en 14 graden bij een matige tot soms zelfs vrij krachtige zuidenwind.