De driedubbele missie van ‘eeuwig voorzitter’ Bart De Wever

Binnen een kleine maand zal Bart De Wever voor de zesde keer op het schild gehesen worden als N-VA-voorzitter – ondanks de twee-mandaten-grens in de partijstatuten. De Wevers zesde termijn wordt ongetwijfeld zijn meest uitdagende: hij moet op verschillende vlakken aan de bak.

Zonder Bart De Wever dreigt de N-VA uit elkaar te vallen, erkennen sommigen van zijn partijgenoten. Partij-ideologisch, communicatief en ook wat het personeelsbeleid betreft hangt de partij voor het eerst in haar geschiedenis in de touwen. Er is geen tegenkandidaat voor De Wever opgestaan, maar evenmin staat een opvolger klaar. Het is tekenend voor de partij die de N-VA geworden is, zegt Wetstraatjournalist Matthias Verbergt.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Matthias Verbergt | Presentatie Niels De Keukelaere | Redactie Fien Dillen | Eindredactie Marjan Justaert | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere | Extra geluidsfragmenten Gert Late Night

JOURNALISTIEK OM NAAR TE LUISTEREN

Dat zijn de podcasts van De Standaard. Elke weekdag praat een journalist u bij over een actuele kwestie.