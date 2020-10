Officieel: Steven Defour tekent contract bij KV Mechelen

Wat al even in de lucht hing, is nu ook een feit. Steven Defour heeft een contract getekend bij KV Mechelen, de club waar hij als jeugdspeler werd opgeleid.

Steven Defour zat zonder club nadat zijn contract bij Antwerp eind vorig seizoen niet werd verlengd. Deze zomer werd hij gelinkt aan enkele Turkse ploegen en KV Mechelen, maar nooit werd het echt concreet.

Tot eind september bekend raakte dat de 32-jarige Defour ging meetrainen bij KV Mechelen, de club waar de ex-speler van Anderlecht, KRC Genk en Standard zijn jeugdopleiding kreeg. De comeback waar de fans van Malinwa al even van droomden en die steeds nadrukkelijker in de lucht hing, is nu ook een feit. De middenvelder tekende bij KV Mechelen een prestatiegericht contract tot het einde van het seizoen.