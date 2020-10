Syriëstrijdster met drie kinderen teruggekeerd naar België

De Vilvoordse Syriëstrijdster Noura Firoud (24) is donderdag met haar drie kinderen vanuit Turkije teruggekeerd naar België. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde dat zich zal ontfermen over de drie minderjarige kinderen.

Noura Firoud was zeventien jaar toen ze in 2013 naar Syrië vertrok met Houssien Elouassaki, een boegbeeld van Sharia4Belgium. Toen hij sneuvelde, hertrouwde Firoud met een andere Vilvoordse Syrië-strijder, Ali Houdaifa Ammi. Ook die was in 2013 naar Syrië vertrokken, maar van hem is geen spoor meer. Mogelijk is hij door andere IS-strijders om het leven gebracht. De man werd op het Sharia4Belgium-proces wel bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel.

Het parket vervolgde Firoud kort na haar vertrek al voor de jeugdrechtbank voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering en het ronselen van strijders, maar omdat de jonge vrouw in Syrië zat, kon haar toen geen maatregel opgelegd worden.

In februari 2019 veroordeelde de Brusselse correctionele rechtbank haar dan bij verstek tot een gevangenisstraf van vijf jaar. De rechtbank oordeelde dat Firoud haar echtgenoot huishoudelijke bijstand had verleend, met hem een gezin had gesticht en hun drie kinderen had opgevoed en verzorgd. In de ogen van de rechtbank toonde dat aan dat ze zich actief ten dienste had gesteld van IS.

Detentiecentrum

Firoud kreeg in Syrië drie kinderen, die nu drie, vijf en zes jaar zijn. Met hen bood ze zich in augustus aan bij de Turkse autoriteiten, waarna ze werd opgesloten in een detentiecentrum. Donderdag keerde ze naar België terug.

‘Bij aankomst zal zij naar de gevangenis gebracht worden’, meldt het parket Halle-Vilvoorde. ‘Van de kinderen gaan we in eerste instantie de fysieke en psychische gezondheid na. Vervolgens wordt er voor hen in een gepaste omkadering voorzien. Om deze omkadering alle kans op slagen te geven, is het belangrijk hier geen details over te geven. In deze context nodigen we de media uit om de privacy van de kinderen maximaal te respecteren opdat hun terugkeer en re-integratie in alle sereniteit kan plaatsvinden. Zoals in andere dossiers over minderjarigen geeft het parket Halle-Vilvoorde geen details vrij over de concrete beschermingsmaatregelen.’