Dertig cipiers van gevangenis Berkendael in quarantaine

Na zes positieve tests bij cipiers in de vrouwengevangenis van Berkendael zijn dertig gevangenisbeambten in quarantaine geplaatst. Eén gedetineerde is in preventieve isolatie geplaatst in afwachting van een covidtest na een mogelijk hoogrisicocontact met een besmette cipier.

De situatie in de Brusselse gevangenissen wordt steeds moeilijker. Nu dertig cipiers in quarantaine zitten in Berkendael, moeten de 81 vrouwen en twee kinderen in de instelling, in hun cel blijven. Er is geen bezoek, geen wandeling, geen enkele vorm van activiteiten. Morgen komt er ondersteuning van de civiele bescherming. De komende dagen volgt wellicht een afbouw van de quarantaine bij het personeel.

In de gevangenis van Sint-Gillis zijn 150 van de 368 cipiers afwezig door ziekte of quarantaine. ‘Sinds half augustus zien we dat de gedetineerden die in voorlopige hechtenis worden genomen (Sint-Gillis is een arresthuis, red.), steeds vaker positief testen’, zegt Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen. ‘De laatste zes weken hadden we twintig positieve tests bij de inkomende gedetineerden. Dat is een vijfde van het totaal aantal positieven in de hele pandemie.’

Erger dan tijdens de lockdown

De vleugel van de werkende gedetineerden in Sint-Gillis, met onder meer de keuken en het atelier, is in quarantaine geplaatst na de positieve tests van twee gedetineerden. Alle 150 gedetineerden zijn er getest, van wie drie positief. Ondertussen is de quarantaine in de vleugel in kwestie opgeheven. ‘Door de stakingen en het gebrek aan personeel zitten de 858 gedetineerden in alle vleugels 24 uur per dag in hun cel, zonder bezoek of wandeling’, zegt Van De Vijver. ‘Dat is erger dan tijdens de lockdown, want toen was er nog wandeling in bubbels en tewerkstelling mogelijk.’