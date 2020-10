Narvaez zorgt voor tweede Ecuadoriaanse ritwinst in Giro

Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers) heeft donderdag de twaalfde etappe in de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. De Ecuadoriaan haalde het na 204 kilometer, met start en aankomst in Cesenatico, solo voor de Oekraïner Mark Padun (Bahrain-McLaren).

Victor Campenaerts (NTT) zat in de vroege vlucht, maar kon nooit een rol spelen in de strijd om de ritzege. Onze landgenoot moest bergop al snel laten gaan. Narvaez reed de laatste 22 kilometer solo na een lekke band voor zijn laatst overgebleven medevluchter Padun.

Narvaez is na Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling), die de derde etappe won, de tweede Ecuadoriaan die dit jaar een ritzege boekt. Vorig jaar was de eindzege ook voor een Ecuadoriaan, Richard Carapaz. Die startte dit jaar niet.

Voor Ineos Grenadiers, dat in deze Giro al snel kopman Geraint Thomas verloor, is het de derde ritwinst na twee etappeoverwinningen voor Filippo Ganna.

Het is voor de 23-jarige Narvaez, die in 2018 zijn profcarrière begon bij Quick Step, zijn derde profzege na het Ecuadoriaans kampioenschap op de weg, in 2017, en een etappe en het eindklassement in de Wielerweek Coppi e Bartali vorige maand.

De etappe van donderdag was één groot eerbetoon aan Marco Pantani, de uiterst populaire Italiaanse wielrenner die op Valentijnsdag 2004 overleed. Pantani was afkomstig van Cesenatico.

Vrijdag volgt een relatief vlakke etappe in de Giro van 192 kilometer tussen Cervia en Monselice. In de laatste dertig kilometer wacht de renners wel nog twee klimmetjes van vierde categorie.