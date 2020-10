‘Testing and tracing’ kraakt: ‘Tegen einde van weekend nieuwe teststrategie’

Een dringende oproep was woensdagavond nodig om extra tests voor de Vlaamse woonzorgcentra te krijgen. De teststrategie kraakt onder invloed van de stijgende besmettingen. Minister Vandenbroucke (SP.A) heeft aan microbioloog Herman Goossens (UZ Antwerpen) gevraagd om tegen het einde van het weekend een nieuwe teststrategie te bepalen.

‘De situatie is ernstig, ernstiger dan in Nederlander en Frankrijk.’ Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) waarschuwde in navolging van premier De Croo voor de alarmerende stijging van het aantal besmettingen. Net als De Croo bevestigde hij dat het Overlegcomité morgen extra maatregelen zal nemen.

Vandenbroucke kwam ook terug op de teststrategie, die onder druk staat door die toename. Woensdag bleek bijvoorbeeld dat het aantal tests voor de Vlaamse woonzorgcentra voor vrijdag al volledig gereserveerd was. Het gaat op vrijdag om 3.000 tests, niet meer voldoende dus om het toenemend aantal uitbraken in de wzc’s de baas te kunnen. Er kwam woensdagavond een dringende vraag van Vlaanderen aan het federaal testplatform om extra tests te voorzien. Dat is gelukt, Vlaanderen krijgt vrijdag en zaterdag 1.000 extra tests. ‘We proberen bij te stutten waar nodig, ondertussen wordt volop ingezet om de testcapaciteit op alle fronten op te schalen’, zegt Arne Brinckman, woordvoerder van Vandenbroucke.

We zijn dan wel een van de beste leerlingen in de Europese klas wat betreft aantal tests per 100.000 inwoners, het is duidelijk dat de huidige teststrategie onder druk staat. De labo’s bereiken stilaan hun maximumcapaciteit. Artsen merken opnieuw dat de wachttijd voor een resultaat soms oploopt. De woonzorgcentra zullen alleen maar meer tests nodig hebben.

Professor microbiologie Herman Goossens (UZ Antwerpen) heeft dinsdag de opdracht gekregen om de nieuwe taskforce ‘testing’ voor te zitten. Vandenbroucke lijkt te beseffen hoe dringend die taskforce resultaat moet boeken: ‘Ik heb gevraagd aan Herman Goossens om tegen het einde van het weekend een nieuwe teststrategie te bepalen’, zei hij vanmiddag in de Kamer. ‘Dat betekent: welke testen - sneltesten, speeksel- en pcr-testen - zetten we wanneer en waar in, en dat in een context van toenemende krapte van bijvoorbeeld reagentia op de internationale markt. Ik vraag dus een beetje geduld, maar er moet een coherente aanpak komen.’