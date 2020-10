Koning Filip ontmoet prinses Delphine

De twee sturen een gezamenlijke persmededeling en noemen zich familie.

‘Op vrijdag 9 oktober hebben wij elkaar voor de eerste maal ontmoet in het Kasteel van Laken. Het was een warme ontmoeting’, staat er in een persmededeling die het Koninklijk Paleis heeft verstuurd. ‘Dit uitgebreid en bijzonder gesprek gaf ons de gelegenheid om elkaar te leren kennen. We hebben gesproken over onze eigen levens en onze gemeenschappelijke interesses. Deze band zal zich verder in familieverband ontwikkelen.’

Daarmee trekt koning Filip de logische conclusie uit de juridische strijd die Delphine heeft gevoerd en gewonnen tegen hun beider vader, koning Albert II. De koning heeft Delphine vorige vrijdag uitgenodigd in het Kasteel van Laken. Wat volgde was een gesprek van drie uur in een ontspannen sfeer. De persmededeling is ondertekend door Filip en Delphine, zonder adellijke titel.

Prinses Delphine en koning Filip kenden elkaar niet, maar de koning heeft snel contact met haar opgenomen, allicht ook om speculatie de kop in te drukken. Op de foto staan ze nog ver van elkaar. Dat heeft te maken met onwennigheid, maar ook met de coronamaatregelen.

Delphine – toen Boël – stapte in 2013 naar de familierechtbank om het vaderschap van Jacques Boël te betwisten en het vaderschap van koning Albert te laten erkennen. Het zag er lang naar uit dat ze geen schijn van kans maakte. Volgens de geldende wetgeving kwam ze te laat.

Maar het Grondwettelijk Hof zette de deur opnieuw op een kier. Boël slaagde erin om een DNA-test van koning Albert af te dwingen. Toen alle juridische bezwaren tegen het gebruik van die test van tafel waren geveegd, gooide Albert de handdoek in de ring.

Enkele weken geleden gaf de Brusselse rechter Delphine helemaal gelijk. Ze kreeg de titel prinses en de achternaam van Saksen-Coburg. De erkenning door koning Filip is het gevolg. Over een ontmoeting met haar vader koning Albert II wordt niet gerept. De breuk tussen vader en dochter lijkt niet meer te lijmen.

Het is niet duidelijk of er nu ook contacten volgen tussen Delphine en prins Laurent of prinses Astrid.