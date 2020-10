Hoe zit het met reizen in Europa?

Kan je in Europa nog reizen? En hoe zit het met het aantal besmettingen per land in Europa? Op de interactieve kaarten hieronder kan u zowel het aantal covid-19-besmettingen als het reisadvies van de federale overheidsdienst Buitenlands Zaken terugvinden.

Bekijk hier de coronabesmettingen per land in Europa. België en Tsjechië kleuren als enige twee landen in Europa donkerrood op de kaart.

De meeste Europese landen verplichten hun reizigers om ofwel een covid-19-test af te leggen en in quarantaine te gaan bij aankomst. In de rode zones laten de autoriteiten niet-essentiële reizen vanuit België zelfs niet meer toe. De enige groene zone op de roodoranje kaart is Istrië, de westelijkste provincie van Kroatië.