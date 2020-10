Herfstvakantie verlengd in Franstalig onderwijs

Leerlingen in het Franstalig onderwijs zullen dit jaar herfstvakantie hebben van 31 oktober tot en met 11 november. Dat bevestigt minister van Onderwijs Caroline Désir (PS) aan De Standaard.

In het Franstalig onderwijs wordt de herfstvakantie dit jaar enkele dagen verlengd. Leerlingen in het lager en secundair moeten niet naar school van zaterdag 31 oktober tot en met woensdag 11 november. Normaal valt de vakantie tussen 31 oktober en 8 november. Om verschillende redenen wordt nu ‘de brug’ gemaakt met 11 november, Wapenstilstand. Eigenlijk vallen er dus maar twee dagen les weg: maandag 9 en dinsdag 10 november.

‘We willen de situatie zowel op scholen als in de samenleving verlichten’, verduidelijkt Jean-François Mahieu, woordvoerder van Franstalig minister van Onderwijs Caroline Désir (PS). De minister heeft de beslissing samen met het onderwijsveld genomen. ‘Heel wat scholen hebben organisatorische problemen’, aldus Mahieu. ‘Veel leerkrachten zijn ziek, zitten in quarantaine of wachten op de uitslag van hun test. Voor directies is het vaak onmogelijk om de puzzel te leggen.’

Naast het organisatorische motief is er ook het gezondheidsargument. Door de schoolvakantie te verlengen, hoopt de minister dat de snelheid waarmee het virus zich verspreidt wat kan afnemen.

Extra verlof

Vandaag stelde De Standaard de vraag al of een herfstvakantie van twee weken de epidemie kan afremmen. In Noord-Ierland kiest men er alvast voor, nadat een Brits onderzoek de voordelen belichtte.

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wijst het idee van een langere vakantie af. De minister verwijst daarvoor naar de nieuwe cijfers over de besmettingen in het Vlaamse onderwijs. Tussen 28 september en 11 oktober raakten 1.795 leerlingen en 411 personeelsleden besmet. Dat komt neer op 0,15 en 0,25 procent van het totaal. Ter vergelijking: de voorbije twee weken raakte in de ­hele Vlaamse bevolking 0,35 procent van de 20- tot 59-jarigen besmet.

‘Binnen de schoolmuren zijn de besmettingen beter onder controle dan erbuiten’, aldus Weyts. ‘Bovendien is er door corona al leerachterstand. De samenleving is ook ingesteld op die ene week herfstvakantie. Een verlenging verplicht heel wat ouders om extra verlof op te nemen.’

De twee grootste onderwijskoepels, Katholiek Onderwijs Vlaanderen en GO!-onderwijs wensen voorlopig geen commentaar te geven bij de stap van de Franse Gemeenschap om de herfstvakantie te verlengen. Ze zeggen die kwestie maandag te zullen bespreken op het geplande overleg.

Politiek werd het idee eerder deze week al geopperd door Groen-Parlementslid Elisabeth Meuleman. Ze stelde voor om de herfstvakantie te vervroegen of te verlengen om zo het aantal besmettingen te beperken. Dat is een piste die de CD&V toen ‘het onderzoeken waard’ vond.

Ook in Franstalig België blijven de scholen intussen in code geel, zonder bijkomend afstandsonderwijs voor het secundair. Het hoger onderwijs kondigde eerder op de dag al aan over te gaan op code oranje vanaf maandag.

Eerder deze week toonde UGent-onderzoeker Bart Mesuere met onderstaande animatie aan hoe het virus zich in enkele weken tijd opnieuw over heel het land verspreid heeft.