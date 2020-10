Premier Alexander De Croo (Open VLD) bevestigt in de Kamer dat het Overlegcomité morgen bijkomende maatregelen zal nemen. ‘Dat is nodig. We moeten de situatie in de ziekenhuizen onder controle krijgen.’ Volg het vragenuurtje in het parlement hierboven live.

De Croo krijgt onder meer vragen over de ‘testing en tracing’-strategie, die door de sterke stijging van het aantal besmettingen op zijn limieten botst.

‘Ik moet niemand overtuigen van het feit dat de situatie bijzonder ernstig is’, begon De Croo na een reeks vragen van de Kamerleden, van wie er maar 50 van de 150 aanwezig mochten zijn in het halfrond.

‘De besmettingen gaan absoluut exponentieel de hoogte in. Ik hen gisteren met minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke ziekenhuizen bezocht in Antwerpen. Men staat op een kantelpunt, men staat op het punt om te kijken of men de reguliere zorg moet uitstellen. De ziekenhuizen zitten in fase 1a, waarbij men 25 procent van de bedden vrijhoudt voor covid-19-patiënten. In Brussel zit men al een stap verder, in fase 1b, met 50 procent covid-bedden.’

‘De komende tijd zal men dezelfde situatie vaststellen in andere delen van het land’, merkte De Croo op. ‘We moeten beseffen wat dit inhoudt: dat betekent dat de in de reguliere zorg keuzes moeten gemaakt worden.’

We spreken week na week over verdubbelingen. De opdracht is duidelijk: de situatie in de ziekenhuizen onder controle krijgen, voor patiënten en zorgpersoneel dat al onder zeer zware druk staan sinds maart.’

De Croo kwam terug op de maatregelen van vorige week. ‘We hebben vorige week al een reeks nieuwe maatregelen aangekondigd en toegelicht. We kunnen hopen dat die de groei zullen afremmen. Maar er zal nog altijd een stijging te zien zijn in de cijfers. Daarom ben ik ervan overtuigend dat bijkomende maatregelen vereist zijn. Morgen komt het Overlegcomité daarom samen om maatregelen te nemen.’