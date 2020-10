BK veldrijden in Meulebeke gaat zonder supporters en VIP’s door op vernieuwd parcours

Tijdens het weekend van 9 en 10 januari 2021 staat het BK veldrijden in Meulebeke op het programma. De West-Vlaamse organisatie stelde donderdag haar plannen voor op een persconferentie. Het BK zal omwille van de voortdurende coronacrisis zonder supporters of VIP’s doorgaan. Het parcours van de cross werd grondig vernieuwd.

De organisatie begon in 2013 als B-cross en werkte zich de voorbije jaren op tot een manche van de Ethias Cross, voorheen Brico Cross. Sinds 2014 wonnen achtereenvolgens Klaas Vantornout, Tom Meeusen, Mathieu van der Poel (3x) en vorig jaar Michael Vanthourenhout de Berencross. Het grote doel voor de organisatie was altijd het BK naar Meulebeke halen en daar slaagde het dit seizoen in.

Voor de gelegenheid werd het parcours van de Berencross vernieuwd. De omloop van om en bij de 2800 meter werd uitgebreid met het domein Ter Bocht, met daarin twee kunstmatige heuvels van vier en acht meter. De start zal gegeven worden op de atletiekpiste. De finish is voor het eerst op de Ter Bochtlaan.

De organisatie betreurde het feit dat er geen supporters of VIP’s konden worden toegelaten tijdens het weekend van het BK. “Maar de maatregelen zijn in het belang van alle mensen, met aandacht voor de sportsector”, klonk het. “Het BK blijft een uniek moment om Meulebeke in de kijker te zetten.”

. Programma:

Zaterdag 9 januari:

11u: eerstejaars nieuwelingen jongens

13u45: jongens junioren

15u15: vrouwen elite en beloften

Zondag 10 januari:

10u: tweedejaars nieuwelingen jongens

11u: jeugd meisjes

13u45: jongens beloften

15u15: mannen elite