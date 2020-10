Baas van Australian Open: “Toernooi kan doorgaan, maar quarantaineregels moeten soepeler”

Craig Tiley heeft er als baas van de Australian Open het volste vertrouwen in dat zijn toernooi begin volgend jaar kan doorgaan. Een voorwaarde is wel dat de tennissers geen al te strikte quarantaineregels krijgen opgelegd.

“Als een speler in quarantaine moet gaan en daardoor twee weken vastzit in een hotel net voor de start van het seizoen, dan zal dat niet gebeuren”, zegt Tiley aan het Australische agentschap AAP. “Je kan aan spelers niet vragen twee weken in quarantaine door te brengen en dan klaar te zijn om een grandslam te spelen.”

Tiley hoopt met de Australische overheid een regeling uit te werken waardoor de tennissers naar ‘down under’ kunnen afreizen en mogen trainen, zonder daarbij in contact te komen met de lokale bevolking. “We aanvaarden volledig dat buitenlanders twee weken quarantaine moeten respecteren. Wat wij willen bekomen, is dat er een omgeving wordt gecreëerd waarbinnen ze in die periode kunnen pendelen tussen de trainingscourts en het hotel.”

Tiley hoopt dat de Australian Open het voorbeeld kan volgen van de US Open en Roland Garros, waar al uitzonderingen werden toegestaan voor reizende spelers. De Australian Open in Melbourne staat geprogrammeerd van 18 tot 31 januari.