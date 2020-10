Aanklager vraagt opnieuw vrijspraak tegen Bo Coolsaet

Het proces in hoger beroep tegen Bo Coolsaet is donderdag begonnen in Antwerpen. De advocaat-generaal vroeg zoals verwacht opnieuw de vrijspraak in de zedenzaak tegen de uroloog.

Coolsaet werd in eerste aanleg veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan de helft effectief, voor de verkrachting en aanranding van een minderjarige. De arts tekende hoger beroep aan tegen het vonnis.

De vrouw die Coolsaet beschuldigt, was 15 jaar toen ze Coolsaet consulteerde voor pijn in de onderbuik. De uroloog gebruikte bij de behandeling een soort vibrator, waarmee hij de zone rond de urinebuis van het minderjarige slachtoffer stimuleerde. Het meisje had samentrekkingen in haar onderbuik gevoeld en die ervaren als een orgasme. De arts had noch zijn patiënte noch haar ouders uitleg gegeven over de mogelijke gevolgen van de behandeling met dat apparaat.

Bo Coolsaet is altijd blijven volhouden dat het om een standaardbehandeling ging die hij bij een 300-tal patiënten heeft uitgevoerd. ‘Deze zaak staat of valt met de geloofwaardigheid van de verklaringen van de partijen’, zei advocaat-generaal Marc Verhelst vandaag. ‘Al de rest - de deskundigenverslagen en de verklaringen uit de entourage van beide partijen - zijn steunbewijs.’

‘Uroloog of charlatan?’

In eerste aanleg waren de rechters vernietigend voor het gebrek aan wetenschappelijk bewijs voor de gebruikte behandeling door Coolsaet. De advocaat-generaal toonde zich donderdag kritisch voor het vonnis van die eerste rechters en vraagt zich af waarom ze het deskundig en multidisciplinair oordeel van de Orde van Artsen zomaar onder de mat hebben geveegd? ‘De inbreuken die toen aan de Orde werden voorgelegd, waren een exacte spiegel van de tenlasteleggingen waarvoor Coolsaet nu terecht staat. De Orde sprak hem vrij, maar omdat de vrijspraak niet gemotiveerd was, werd dat oordeel straal genegeerd door de rechtbank. Dat is niet correct.’

Het openbaar ministerie trekt de feiten zoals de rechter in eerste aanleg ze voorstelde in twijfel, en verwijst daarvoor naar het psychiatrisch verslag. In dat verslag stond dat de verklaringen van het slachtoffer wel geloofwaardig waren, maar in een context moesten worden geplaatst van een puber in volle seksuele ontwikkeling. ‘De gerechtspsychiater twijfelde niet aan haar geloofwaardigheid, maar plaatste toch een belangrijke kanttekening: wat als ze bepaalde dingen anders geïnterpreteerd heeft? Wat als ze spasmen als een orgasme ervaarde, ook al was het er geen?’

‘De gerechtspsychiater zegt eigenlijk dat ze het meisje gelooft, maar dat haar waarheid niet noodzakelijk dé waarheid is. Dit alles doet mij besluiten dat er onvoldoende zekerheid is om deze man te veroordelen en daarom vraag ik de vrijspraak’, besloot advocaat-generaal Marc Verhelst.

Na de berichtgeving over de zaak traden ook andere vrouwelijke patiënten die zich slachtoffer voelen van Bo Coolsaet, in de openbaarheid. Maar het openbaar ministerie veranderde nooit van houding. De meeste klachten van andere vrouwen werden intussen geseponeerd omdat ze verjaard zijn.