Billie Eilish geeft bodyshamers subtiel lik op stuk

Een foto van Billie Eilish in een nauwaansluitende outfit levert de zangeres heel wat kritiek op haar figuur op. Haar fans namen het massaal voor haar op en nu heeft ook de zangeres zelf gereageerd op Instagram. Zelf maakte ze er wel niet te veel woorden aan vuil: met een video waarbij ze voor haar vele muziekprijzen poseert, maakt ze meteen duidelijk wat écht telt.

Billie Eilish hult zich altijd in ruimvallende kledij omdat ze niet wil dat haar figuur bekritiseerd wordt. De afgelopen dagen werd duidelijk waarom. Nadat ze in het zonovergoten Los Angeles gefotografeerd werd in een korte broek en een nauwaansluitende top regende het denigrerende commentaren op Twitter. ‘In tien maanden tijd heeft Billie Eilish het lichaam van een dertigjarige wijnmoeder ontwikkelt,’ schreef een gebruiker.

in 10 months Billie Eilish has developed a mid-30's wine mom body. pic.twitter.com/pMRFdZZ7mE — GamesNosh (@GamesNosh) October 13, 2020

Haar grote schare fans nam het meteen voor haar op en kort nadien reageerde de zangeres ook zelf. Ze deelde in haar Instagram Stories een kort beeldfragment, waarop te zien is hoe ze met een knipoog poseert voor haar vele muziekprijzen vooraleer ze een eerder gepubliceerde video van de bekende YouTuber Chizi Duru op de wereld loslaat.

In deze clip heeft de YouTuber het over het belang van realistische lichamen op Instagram: ‘Realistische lichamen moeten het nieuwe normaal worden. Buikjes zijn normaal, ze zijn echt normaal. Borsten zakken uit, vooral na borstvoeding. Instagram is niet echt. Instagram heeft jullie allemaal doen denken dat normale lichamen abnormaal zijn. Nee. dat klopt niet.’

De zangeres werd nu niet voor het eerst met bodyshamers geconfronteerd. Dat gebeurde in het verleden al meermaals. In een videoclip klaagde ze de kritiek aan: ‘Willen jullie dat ik dunner ben? Zwakker? Zachter? Groter? Willen jullie dat ik stiller ben? Dagen mijn schouders je uit? Mijn borst? Mijn buik? Mijn heupen? Bevalt het lichaam waarmee ik ben geboren, je niet?’