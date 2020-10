Hierover beslist het Overlegcomité morgen

Morgen presenteert het Overlegcomité de langverwachte coronabarometer. Tegelijk worden er heel waarschijnlijk strengere maatregelen aangekondigd. Een overzicht.

Onze buurlanden verstrengen fors. In Nederland is er een ‘gedeeltelijke lockdown’ en sluit de horeca, in Franse steden geldt een avondklok en zijn de cafés gesloten. Het lijkt duidelijk dat er verstrengingen moeten komen: op Europees vlak zijn er alleen in Tsjechië meer besmettingen per 100.000 inwoners (571) dan in België (415). Het is nog wachten of België meegaat in de richting van Nederland (393) en Frankrijk (288), al zou een nieuwe lockdown niet aan de orde zijn. De beslissingen worden normaal gezien in de namiddag voorgesteld: een scenario waar de maatregelen ’s avonds laat aangekondigd worden, wil iedereen vermijden.

De epidemiebarometer die alle regels per sector moet integreren wordt eindelijk voorgesteld. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij coronacommissaris Pedro Facon. De barometer maakt een onderscheid tussen vier niveaus en moet duidelijk maken ‘welke specifieke maatregelen in de verschillende sectoren gelden’. Ook gaat het bijvoorbeeld over hoeveel mensen we als nauwe contacten mogen hebben.

Moet nog beslist worden: de drempelwaardes die bepalen of er van niveau geschakeld moet worden, en in welk niveau welke provincie zit. Naar alle waarschijnlijkheid werkt de barometer regionaal en niet nationaal zoals in Nederland. In het Overlegcomité staan de minister-presidenten op gelijke hoogte als de premier, waardoor ze nu zwaarder kunnen wegen dan in de Veiligheidsraad.

Horeca

Ook over de horeca moet beslist worden. Momenteel gelden er andere regels voor restaurants dan voor cafés (respectievelijk: met maximaal tien aan tafel tot 1 uur versus met maximaal vier aan tafel tot 23 uur). Het Overlegcomité kan in het minst strenge scenario de regels gelijkstellen, of kan de regels nog verder aanscherpen met bijvoorbeeld een vroeger sluitingsuur of een volledige sluiting.

De bedrijven moeten kunnen blijven werken, benadrukte minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke al. Maar wat met het telewerk? Volgens onze bronnen zou dat verplicht worden voor beroepen en functies waar het mogelijk is.

Eerder deze week toonde UGent-onderzoeker Bart Mesuere met onderstaande animatie aan hoe het virus zich in enkele weken tijd opnieuw over heel het land verspreidde.

Hierover werd al beslist: