Capriolen Mega World zaaien angst bij personeel

Bij het personeel van Mega World heerst complete verwarring door de opvallende wissels aan de top en de vraag tot gerechtelijk akkoord. De nieuwe ‘topman’ Rudy Claes verandert er in 24 uur drie keer van titel.

Het personeel van Mega World weet niet meer waar het aan toe is. Maandag maakte het bedrijf bekend dat het een gerechtelijk akkoord ging aanvragen. Uiteindelijk duurde het tot 10 uur donderdagochtend vooraleer de aanvraag was neergelegd bij de ondernemingsrechtbank van Mechelen. De vertraging had volgens betrokkenen te maken met de winstprognoses die in het verzoekschrift moesten opgenomen worden.

Al even opvallend is dat de omstreden Nederlander Dirk Bron gisteren een nieuwe ceo naar voren schoof, met name de 62-jarige Rudy Claes van de transportgroep Corneel Geerts. Claes stelde zichzelf voor als nieuwe ceo ter vervanging van Bron die zich meer op de aankoop ging toeleggen. In een schriftelijke mededeling aan het personeel luidde de ondertekening dan weer ceo a.i. Met andere woorden: hij zou maar tijdelijk (ad interim) de functie van ceo op zich nemen.

Maar Claes verandert nu zijn versie voor de derde keer. Hij zegt aan het persagentschap Belga dat hij operationeel directeur wordt van Mega World en dat Bron ceo blijft. Claes zou zijn banden met zijn vorige werkgever Corneel Geerts transport doorgeknipt hebben.

Nieuwe HR-directeur

Nog opvallend is dat Mega World gisteren ook nieuwe gezichten voorstelde aan de vakbonden inzake het personeelsbeleid. Een externe dame zou nu voor Mega World het HR-beleid opvolgen. Ook dat is van aard om de onrust bij de vakbonden aan te wakkeren. ‘We hebben met FNG al van alles meegemaakt, maar wat we hier zien, is ook niet bepaald geruststellend, ondanks het feit dat Claes in het eerste gesprek een goede indruk maakte’, zegt Eric Vuchelen van het liberale Aclvb.

Ook Marc Jacobs van ACV Puls stelt zich vragen bij de intenties van Bron. ACV Puls werkt aan een verzoekschrift om de aanstelling van een tijdelijk bewindvoerder te vragen bij Mega World.

Gisteren bleven alvast 40 winkels van Mega World dicht, zegt Vuchelen. ‘En dinsdag waren dat er zelfs 50.’ Bij Mega World werken vooral dames die al lang meedraaien bij Blokker en daardoor een hoge anciënniteit hebben. Als ze hun baan verliezen, dreigen ze weinig perspectief op een nieuwe job te hebben. ‘Er riskeren drama’s te gebeuren, vooral in Wallonië’, waarschuwt Vuchelen.